Альварес охарактеризовал Бивола перед боем

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Дмитрием Биволом. Бой будет проходить 7 мая.
«Бивол — очень хороший боксёр, который является чемпионом в полутяжёлом весе. Это будет опасный бой, но мне такое очень нравится, я люблю подобные вызовы. Я верю в свои способности, тоже являюсь сильным бойцом. Я уверен в себе. Нас ждёт хороший поединок.
Я люблю бокс, люблю адреналин и вызовы. Я хочу добиться всего, чтобы попасть в книги», — цитирует Альвареса RingNews24.
Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом
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