Сироткин подарил Мурашкину открытку с автографом перед очным боем

Бывший чемпион Европы по версии WBO Андрей Сироткин во время взвешивания поздравил белоруса Виктора Мурашкина с днём рождения, подарив ему открытку с автографом. Вес Андрея составил 73,3 кг, Виктора — 73,1 кг.



«На взвешивании узнал про день рождения. Подписал ему с пожеланиями свою фотографию, пусть смотрит. Бой будет очень интересный, мне нужно закрыть своё поражение. Нужна не просто победа, после которой будут говорить: «Вот, по очкам вытянули». Нужно что-то яркое, убедительное. С его стороны он понимает, что приехал в гости и, чтобы выиграть, надо это сделать ярко. Поэтому мы оба выйдем, чтобы ярко выиграть. Представляете, что тогда получится?» — приводит слова Сироткина пресс-служба «ЮКА промоушен»



Он ниже меня ростом, думаю, пойдёт вперёд. Моя работа будет — встречать его и контратаковать. Вы скоро всё увидите», — высказался Мурашкин.



В соглавном событии на ринг выйдет техничный боксёр, представляющий Санкт-Петербург, Андрей Маик и белорусский тафгай Надир Бахшиев.



Полный файткард КН-8



1-й главный бой, до 72,6 кг +1 кг, 10 раундов:

Андрей Сироткин 19-2-1, 7 KОs (Россия) — Виктор Мурашкин 4-2-0, 3 KОs (Беларусь)

2-й соглавный бой, до 63,5 кг + 1 кг, 8 раундов:

Андрей Маик 7-1-0, 1 KO (Россия) — Надир Бахшиев 7-15-3, 0 KОs (Беларусь)

3-й бой, до 76,2 кг, 10 раундов:

Евгений Терентьев 17-5-0, 7 KОs (Россия) — Равшан Эргашев 6-3-1, 2 KОs (Россия)

4-й бой, плавающая пара:

Артём Пугач 1-1-2 0 KОs (Россия) — Владимир Бузин 1-0-1 0 KОs

5-й бой, 61,2 кг, 4 раунда:

Дебютант Вадим Алексеев (Россия) — Мансурбек «Ман Су Сох» Мамитраимов 1-1-0, 0 KOs (Южная Корея)

6-й бой, до 90 кг, 6 раундов:

Артур Тер-Исраэлян 1-0-0, 1 KO (Россия) — Карен Аветисян 9-37-4, 4 KOs (Россия)

7-й бой, свыше 90 кг, 4 раунда:

Дебютант Никита Завада (Россия) — Дмитрий Скворцов 0-1-0, 0 KOs (Россия)



Турнир пройдёт 29 апреля на столичной площадке КЗ «МИР». Начало — в 20:00 мск.