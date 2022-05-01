Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский победил Коллье на турнире UFC Vegas 53

Орловский победил Коллье на турнире UFC Vegas 53
Комментарии

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В соглавном бою турнира белорусский боец Андрей Орловский сразился с американцем Джейком Коллье.

Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.

В главном событии турнира встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт.

Напомним, ранее на турнире молдавский боец Александр Романов побелил американца Чейзом Шермана в первом раунде.

Основной кард:

Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Жоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 35), Лас-Вегас, США
Андрей Орловский (W) - Джейк Коллье
01 мая 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Окончено
SD
Съездил к бабушке на каникулы? Американский средневес «докушался» до тяжёлого веса Съездил к бабушке на каникулы? Американский средневес «докушался» до тяжёлого веса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022