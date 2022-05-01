Орловский победил Коллье на турнире UFC Vegas 53

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В соглавном бою турнира белорусский боец Андрей Орловский сразился с американцем Джейком Коллье.
Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.
В главном событии турнира встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт.
Напомним, ранее на турнире молдавский боец Александр Романов побелил американца Чейзом Шермана в первом раунде.
Основной кард:
Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Жоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт
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