Орловский победил Коллье на турнире UFC Vegas 53

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В соглавном бою турнира белорусский боец Андрей Орловский сразился с американцем Джейком Коллье.

Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.

В главном событии турнира встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт.

Напомним, ранее на турнире молдавский боец Александр Романов побелил американца Чейзом Шермана в первом раунде.

Основной кард:

Роб Фонт — Марлон Вера

Андрей Орловский — Джейк Коллье

Жоандерсон Брито — Андре Фили

Грант Доусон — Джаред Гордон

Тристан Коннелли — Даррен Элкинс

Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт