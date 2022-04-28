Съездил к бабушке на каникулы? Американский средневес «докушался» до тяжёлого веса

Осталось несколько дней до турнира UFC Vegas 53. Бойцовский кард не поражает воображение, но несколько поединков точно будут яркими. В частности, заслуживает просмотра схватка Андрея Орловского и Джейка Коллье, носящая статус соглавного поединка вечера. Орловский — легендарный ветеран и бывший чемпион UFC. Но и Коллье парень необычный: нечасто увидишь бойца, перешедшего из среднего веса в тяжёлый.
Джейк подписывал контракт с Даной Уайтом, будучи перспективным средневесом. Однако первый бой в UFC дебютант проиграл, улетев в нокаут после ударов Витора Миранды. Проведя ещё пару поединков с переменным успехом, Коллье решил перебраться в полутяжёлый вес. В новой категории американец по прозвищу Прототип смотрелся получше, но после победы над Марселем Фортуной пропустил почти три года из-за травмы.
Пока Коллье лечился, он не особо следил за весом, из-за чего как следует раздобрел — словно «жил у бабушки». Чтобы не истязать организм, боец решил в очередной раз сменить дивизион, согласившись на переход в тяжеловесы! Впрочем, у него вряд ли были другие варианты: Джейк стал попросту неузнаваем, если сравнивать его с временами дебюта в UFC. Рельефная мускулатура сменилась рыхловатой, зато большой массой.
Первый бой в статусе тяжеловеса сложился для Коллье неудачно: он попал под «каток» Тома Аспиналла, продержавшись всего 45 секунд. Зато в упрямстве Прототипу не отказать — в следующем поединке он одолел опасного Джиана Вилланте. Следом Джейк провёл ещё две схватки, где выглядел весьма и весьма достойно. Если Коллье пройдёт Орловского, можно будет констатировать — переход в тяжёлый вес стал правильным решением.
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