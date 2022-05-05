Хирн: Бивол перед боем с Альваресом спокоен, как ледовая глыба
Поделиться
Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением об абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе мексиканце Сауле Альваресе. Ему предстоит провести бой с непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом.
«Этот парень, Канело Альварес, он просто невероятен. Это настоящий чемпион, который брал титулы в одной весовой категории за другой. 160 фунтов, 168, 175, никаких проблем. Я ещё никогда не встречал такого бесстрашного человека. Он так спокоен.
Но, опять же, мы говорим о бое с Биволом. Вы знаете. Если сейчас проверить пульс Дмитрия, можно ничего не нащупать. Он спокоен, как ледовая глыба. Он может быть лучшим боксёром в весовой категории 175 фунтов в мире. Это очень сложный бой для Канело», — цитирует Хирна BoxingScene со ссылкой на DAZN.
Комментарии
- 5 мая 2022
-
20:47
-
20:30
-
19:44
-
19:27
-
18:30
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:18
-
15:33
-
14:30
-
13:40
-
12:12
-
12:00
-
11:19
-
10:17
-
09:14
-
04:30
-
03:35
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:38
-
22:28
-
21:35
-
20:20
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
17:00
-
16:01
-
14:55
-
14:01
-
13:47
-
12:40
-
12:23
-
11:47
Партнерский контент