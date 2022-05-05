Хирн: Бивол перед боем с Альваресом спокоен, как ледовая глыба

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением об абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе мексиканце Сауле Альваресе. Ему предстоит провести бой с непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом.



«Этот парень, Канело Альварес, он просто невероятен. Это настоящий чемпион, который брал титулы в одной весовой категории за другой. 160 фунтов, 168, 175, никаких проблем. Я ещё никогда не встречал такого бесстрашного человека. Он так спокоен.



Но, опять же, мы говорим о бое с Биволом. Вы знаете. Если сейчас проверить пульс Дмитрия, можно ничего не нащупать. Он спокоен, как ледовая глыба. Он может быть лучшим боксёром в весовой категории 175 фунтов в мире. Это очень сложный бой для Канело», — цитирует Хирна BoxingScene со ссылкой на DAZN.