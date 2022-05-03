Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!

Дмитрий Бивол верит в победу над Канело

Россиянин заявил, что верит в победу, хотя считается аутсайдером поединка.

«Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксёром. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы — просто люди. Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах», — сказал Бивол на YouTube-канале Los Angeles Times En Espanol.