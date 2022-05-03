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Сауль Альварес — Дмитрий Бивол, когда состоится бой, где смотреть чемпионский поединок Канело — Бивол, кто победит

Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!
Игорь Брагин
Сауль Альварес — Дмитрий Бивол, когда бой
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Все подробности исторического противостояния — на «Чемпионате».

В ночь на 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой непобеждённого чемпиона WBA из России Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором 31-летний россиянин будет сражаться с живой легендой профессионального бокса, официально лучшим боксёром современности вне зависимости от весовых категорий.

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Где смотреть бой Канело — Бивол Когда бой Альварес (Канело) — Бивол Полный кард турнира Альварес (Канело) — Бивол
Live Игорь Брагин

В последнее время положительные новости про российских спортсменов стали редкостью. Радуют разве что единоборства: особенно старается Дана Уайт, отчаянно защищающий права россиян в UFC. Теперь «включился» и бокс, где руководители WBA отказались лишать нашего соотечественника Дмитрия Бивола чемпионского титула. Таким образом, бой Бивола с легендарным Саулем Альваресом, намеченный на 8 мая, всё-таки состоится.

Подробности это почти детективной истории:

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18:24 Игорь Брагин

Где смотреть бой Канело — Бивол

Трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию ивента.

18:23 Игорь Брагин

Дмитрий Бивол верит в победу над Канело

Россиянин заявил, что верит в победу, хотя считается аутсайдером поединка.

«Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксёром. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы — просто люди. Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах», — сказал Бивол на YouTube-канале Los Angeles Times En Espanol.

18:23 Игорь Брагин

Когда бой Альварес (Канело) — Бивол

Поединок Бивола и Альвареса состоится в Лас-Вегасе утром 8 мая. Боксёры выйдут в ринг не ранее 7:00 по московскому времени.

18:21 Игорь Брагин

Профессиональный рекордс Альвареса и Бивола

Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: DAZN

18:20 Игорь Брагин

Полный кард турнира Альварес (Канело) — Бивол

Основной кард

  • Дмитрий Бивол (19-0) — Сайль Альварес (57-1-2) — чемпионский титул WBA в полутяжёлом весе;
  • Монтана Лав (17-0-1) — Габриэль Голлаз Валензуэла (25-2-1) — титул IBF в легчайшем весе;
  • Жилей Жанг (23-0-1) — соперник уточняется;
  • Шахрам Гиясов (12-0-0) — Кристиан Гомес (22-2-1) — вакантный титул IBF в полусреднем весе.

Предварительный кард

  • Хоселито Веласкес (14-0-1) — Хосе Сото (15-1-0);
  • Алексис Эспино (9-0-1) — Аарон Сильва (9-0-0);
  • Марк Кастро (6-0-0) — Педро Висенте Шарбааи (7-4-1);
  • Эльнур Абдурахимов (8-0-0) — Мануэль Корреа (11-0-0).
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