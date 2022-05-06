Нагибин победил Тейшейру решением судей на турнире RCC 11

На турнире по ММА RCC 11 состоялся очередной бой. Россиянин Тимур Нагибин встретился с бразильцем Джоном Тейшейрой. Боец клуба «Архангел Михаил» Нагибин одержал победу единогласным решением судей.
В первом раунде инициатива была полностью на стороне Нагибина. На старте второго раунда бразилец активизировался, пошёл в несколько разменов с россиянином, а затем попытался провести тейкдаун. Нагибин защитился и вернул себе инициативу. В третьем раунде поединок замедлился, бойцы уже не так активно шли вперёд. Бразилец старался работать первым номером, но Нагибин встречал соперника сериями ударов.
Судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу: 30:27, 29:28 и 29:28.
В главном поединке вечера состоится бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова.
- 6 мая 2022
-
19:32
-
19:15
-
19:00
-
18:16
-
18:13
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:17
-
15:43
-
14:33
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:41
-
11:51
-
11:09
-
10:59
-
10:54
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:50
-
09:17
-
09:00
-
08:55
-
07:46
-
07:34
-
07:15
-
07:02
-
06:55
-
06:40