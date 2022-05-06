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Нагибин победил Тейшейру решением судей на турнире RCC 11

Нагибин победил Тейшейру решением судей на турнире RCC 11
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На турнире по ММА RCC 11 состоялся очередной бой. Россиянин Тимур Нагибин встретился с бразильцем Джоном Тейшейрой. Боец клуба «Архангел Михаил» Нагибин одержал победу единогласным решением судей.

В первом раунде инициатива была полностью на стороне Нагибина. На старте второго раунда бразилец активизировался, пошёл в несколько разменов с россиянином, а затем попытался провести тейкдаун. Нагибин защитился и вернул себе инициативу. В третьем раунде поединок замедлился, бойцы уже не так активно шли вперёд. Бразилец старался работать первым номером, но Нагибин встречал соперника сериями ударов.

Судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу: 30:27, 29:28 и 29:28.

В главном поединке вечера состоится бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова.

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