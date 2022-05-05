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Лига RCC планирует ввести чемпионские пояса

Лига RCC планирует ввести чемпионские пояса
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Исполнительный директор лиги Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко перед номерным турниром организации RCC 11 рассказал о дальнейшем развитии организации. Он сообщил, что в RCC планируют ввести чемпионские пояса.

«В текущей ситуации мы понимаем, что российский рынок очень востребован в ММА, а подписания в зарубежные лиги будут большой проблемой для многих бойцов и менеджеров. Так что мы начинаем менять формат и концепцию нашей организации. Изначально мы рассматривали RCC больше как промоутерскую лигу, промоутерскую организацию. Теперь, я думаю, мы начнём превращаться в полноценную лигу. Станем подписывать долгосрочные контракты с бойцами, возможно, уже с этого года начнём внедрять и разыгрывать пояса во всех весовых категориях», — цитирует Клименко пресс-служба организации.

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