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Емельяненко: Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки! Я готов драться

Емельяненко: Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки! Я готов драться
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности провести реванш с соотечественником, стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Готов драться с Кокляевым! Он пропустит между кулаков, отправлю его в нокаут. Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки!» — сказал Емельяненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

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