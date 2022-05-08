Емельяненко: Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки! Я готов драться

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности провести реванш с соотечественником, стронгменом Михаилом Кокляевым.



«Готов драться с Кокляевым! Он пропустит между кулаков, отправлю его в нокаут. Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки!» — сказал Емельяненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

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