Дана Уайт высказался по поводу следующего соперника Ислама Махачева
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто может стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.
«Да, я всё ещё хочу организовать бой Ислама Махачева и Бенеила Дариуша, но Джо Роган только что схватил меня в холле и сказал, что я не должен этого делать – он уговаривает меня свести Махачева с Оливейрой. Давайте честно, Дариуш против Ислама, это отличный бой. Они оба убийцы, и я хотел бы увидеть, кто из них является претендентом номер один. Но не буду вам лгать – после того, что я увидел сегодня, не исключаю, что мы организуем бой Ислама против Оливейры. Во вторник мы вернёмся в свой штаб, повесим несколько имён на стену и прикинем, что из этого мы можем реализовать», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 274.
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