Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева

Главный бой UFC 274 получился несколько разочаровывающим. Чарльз Оливейра с пугающей лёгкостью разобрался с Джастином Гэтжи. С чемпионскими перспективами американца всё понятно — у него нет шансов с топовыми борцами. А что будет дальше с Оливерой, потерявшим титул из-за неудачной весогонки и получившим лишь статус обязательного претендента? Отвечает Хабиб Нурмагомедов.

«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза? Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион. Почему Махачев должен проводить претендентский бой, если в этом дивизионе нет чемпиона?» — написал Хабиб в социальных сетях.

Легендарный Орёл абсолютно прав. Сейчас в лёгком дивизионе нет более подходящей кандидатуры для чемпионского поединка, нежели Махачев. Возможно, претендовать на пояс смог бы Бенеил Дариуш, но тот пока залечивает повреждение и чуть ранее отказался от перенесённой схватки с Махачевым. Дастин Порье проиграл Оливейре совсем недавно, победная серия Майкла Чендлера — один бой. Остаётся Ислам.

Да и с точки зрения конкуренции именно друг Хабиба представляет для Оливейры главную опасность. Хотя Чарльз с трудом сбрасывает вес, его джиу-джитсу остаётся фантастическим — ударники быстро попадаются на трюки бразильца. А вот Махачева удивить будет сложно: по мнению некоторых бойцов и тренеров, дагестанец в партере даже опаснее, чем Орёл.



В стойке Оливейра, возможно, чуть посильнее Ислама. Но смешанные единоборства тем и хороши, что здесь исход решается благодаря сплаву навыков. И есть твёрдое ощущение, что по общему коэффициенту мастерства Махачев превосходит знаменитого бразильца. Козырем Оливейры может стать разве что опыт чемпионских поединков, которого пока не хватает россиянину. Тем не менее мы бы твёрдо поставили на Махачева.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь всё зависит от Даны Уайта. Влиятельный лысый мужчина порой выдаёт решения, удивляющие всех. Кто знает, возможно, матчмейкеры UFC сведут Оливейру с Конором Макгрегором? Это будет тотальное избиение ирландца, зато промоушен заработает огромные деньги. Или же шанс снова дадут Чендлеру, который пользуется огромной популярностью. Будем надеяться, что Махачев всё-таки получит чемпионский бой — он к нему готов.