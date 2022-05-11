«Кости целы». Тони Фергюсон опубликовал фото из больницы

Американский боец Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, в которых показал своё фото из больницы.

«Все кости целы», — написал Фергюсон.

Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.



Поражение в поединке с Чендлером стало для него четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.



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