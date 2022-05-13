Взвешивание UFC Вегас 54: Блахович оказался тяжелее Ракича

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 54. В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович и Александр Ракич. По итогам взвешивания Блахович оказался чуть тяжелее Ракича, показав на весах результат 93,21 кг против 92,99 кг у Ракича.
UFC Вегас 54. Взвешивание
Основной кард
Ян Блахович (93,21 кг) — Александр Ракич (92,99 кг)
Ион Куцелаба (92,99 кг) — Раян Спэнн (93,44 кг)
Дэйви Грант (61,46 кг) — Луис Смолка (61,69 кг)
Кэтлин Чукагян (56,93 кг) — Аманда Рибас (56,93 кг)
Фрэнк Камачо (70,31 кг) — Мануэль Торрес (70,53 кг)
Джейк Хэдли (56,93 кг) — Аллан Насцименто (56,93 кг)
Предварительный кард
Вивьен Арауджо (56,7 кг) — Андреа Ли (56,7 кг)
Майкл Джонсон (70,31 кг) — Алан Патрик (70,76 кг)
Анджела Хилл (52,39 кг) — Вирна Яндироба (52,16 кг)
Карлос Канделарио (57,38 кг) — Татсуро Таира (56,7 кг)
Ник Максимов (83,69 кг) — Андрэ Петроски (83,91 кг).
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