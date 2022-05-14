Ракич: у Чимаева яркое будущее

Боец UFC Александар Ракич поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Конкретно в Швеции мы не пересекались, потому что я был в All Stars давно, 6-7 лет назад. Тогда его ещё не было в этом зале. Но один раз Хамзат сам приехал к нам в Вену, мы вместе потренировались. Он прекрасный атлет, очень высокий боец, как для полусреднего, так и для среднего веса. У него была очень значимая победа в последнем бою. Я думаю, что у него очень яркое будущее», — рассказал Ракич в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».



В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.