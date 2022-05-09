Чимаев уже дрался с Усманом. Это оказалась пиратская копия без борцовских навыков

Как выглядел бы Камару Усман, если бы совсем не умел бороться? Ответ на этот странный вопрос дал турнир Brave CF 58, в главном событии которого провела поединок пиратская копия чемпиона UFC. Южноафриканец Мзвандиле Хлонгва встретился с другим южным парнем, но из Кореи, Ин Чже Ла.

У Хлонгвы и Усмана больше общего, чем кажется. Помимо очевидного внешнего сходства, оба бойца проигрывали идентичным, но редким способом – удушением в стойке. Правда, Камару уступил таким образом во втором поединке в профи, а Мзвандиле – в любителях.

А ещё оба бойца хорошо знают, кто такой Хамзат Чимаев. Но если Усману только предстоит встретиться с Борзом, то Хлонгва уже бился с чеченским шведом. Очевидно, получилось не очень, но на фоне остальных соперников Хамзата до Бёрнса – не так уж плохо. Южноафриканец продержался в клетке с Чимаевым дольше всех оппонентов, уступивших досрочно – 6 минут и 15 секунд. Ближе к этому времени подобрался валлиец Джон Филлипс в дебютном поединке в UFC – 6 минут и 12 секунд. Оба, кстати, проиграли одним приёмом – удушением д’Арс.

Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива Чимаева

Бьётся Хлонгва в среднем весе – немного не попал в категорию Усмана, который гоняет до 77 кг, но при этом легко мог бы подняться дивизионом выше, на что намекает и его ник в соцсетях – usman84kg. Но главное, чем отличается представитель ЮАР от Камару – полная недееспособность в борьбе, что доказал кореец Ин Чже Ла. В течение 15 минут экс-чемпион промоушена Road FC швырял Хлонгву по клетке и, похоже, не запорол ни одной попытки тейкдаунов. Со стороны выглядело так, будто Чже Ла бросал не серьёзного бойца своей весовой категории, а полулегковеса, который только начал заниматься ММА.

Несколько раз Хлонгва удачно пробил лоу-кики, но это всё – от его бокса Чже Ла уверенно отзащищался.

Неудивительно, что южноафриканец со странным прозвищем Змеиная кость (Snakebone – с английского) проиграл единогласным решением судей. Клон Усмана проиграл второй раз в карьере. Бой с ним подвёл Чимаева к UFC – может, теперь промоушен подпишет корейца?