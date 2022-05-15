Евгений Гончаров провёл боксёрскую тренировку с Дмитрием Кудряшовым

Бывший чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров провёл совместную тренировку с российским боксёром Дмитрием Кудряшовым.
35-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 17 побед при трёх поражениях. В своём последнем бою он встречался с поляком Даниэлем Омельянчуком. Тогда он завершил поединок в свою пользу техническим нокаутом.
Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 15 мая 2022
-
17:58
-
15:48
-
15:11
-
14:04
-
13:16
-
12:14
-
12:00
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:20
-
09:30
-
09:21
-
09:07
-
07:44
-
07:27
-
07:12
-
06:33
-
04:21
-
02:53
-
02:20
-
02:10
-
00:53
- 14 мая 2022
-
23:40
-
22:58
-
22:05
-
20:45
-
19:55
-
18:44
-
17:29
-
16:27
-
15:57
-
15:09
-
14:13
-
13:42