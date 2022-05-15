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Евгений Гончаров провёл боксёрскую тренировку с Дмитрием Кудряшовым

Евгений Гончаров провёл боксёрскую тренировку с Дмитрием Кудряшовым
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Бывший чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров провёл совместную тренировку с российским боксёром Дмитрием Кудряшовым.

35-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 17 побед при трёх поражениях. В своём последнем бою он встречался с поляком Даниэлем Омельянчуком. Тогда он завершил поединок в свою пользу техническим нокаутом.

Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе.

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