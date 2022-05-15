Евгений Гончаров провёл боксёрскую тренировку с Дмитрием Кудряшовым

Бывший чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров провёл совместную тренировку с российским боксёром Дмитрием Кудряшовым.

35-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 17 побед при трёх поражениях. В своём последнем бою он встречался с поляком Даниэлем Омельянчуком. Тогда он завершил поединок в свою пользу техническим нокаутом.

Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.