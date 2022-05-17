Салихов подерётся в UFC с бывшим соперником Чимаева

Российский боец UFC Муслим Салихов, выступающий в полусредней весовой категории, в своём следующем бою встретится с представителем Китая Ли Джинлиангом 16 июля. Об организации поединка сообщили информированные источники, близкие к ситуации.

На счету Салихова пять побед в UFC подряд. В последнем поединке он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Тринальдо. Позже он должен был встретиться с Мишелем Перейрой, однако снялся с турнира.

Что касается Ли Джинлианга, то в последнем поединке он уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в октябре прошлого года. Всего же на его счету 25 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений.

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