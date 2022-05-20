Бенеил Дариуш объяснил, почему в UFC лишили Чарльза Оливейру титула

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался о решении лиги лишить Чарльза Оливейру чемпионского пояса в лёгком весе из-за проваленного взвешивания перед боем с Джастином Гэтжи.



«Мне жаль Оливейру. Это было ужасно для него. Уверен, что Чарльз сделал своё дело. Он не собирался показывать перевес в 200 граммов. Он точно не пытался потерять гонорар. Я уверен, что он был в весе, как он и говорил. Я верю ему.



Многие считают, что не следовало лишать титула, но здесь есть проблема. Если не отобрать пояс у Чарльза, то нельзя отдать его Гэтжи в случае его победы. В этом и была проблема. Причина, по которой у Оливейры отобрали пояс, в том, что это лёгкий вес и он якобы не уложился в его лимит. Они бы не дрались за правильный пояс, поэтому в UFC сделали так, как сделали», — цитирует Дариуша ESPN.