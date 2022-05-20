Бенеил Дариуш объяснил, почему в UFC лишили Чарльза Оливейру титула

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался о решении лиги лишить Чарльза Оливейру чемпионского пояса в лёгком весе из-за проваленного взвешивания перед боем с Джастином Гэтжи.
«Мне жаль Оливейру. Это было ужасно для него. Уверен, что Чарльз сделал своё дело. Он не собирался показывать перевес в 200 граммов. Он точно не пытался потерять гонорар. Я уверен, что он был в весе, как он и говорил. Я верю ему.
Многие считают, что не следовало лишать титула, но здесь есть проблема. Если не отобрать пояс у Чарльза, то нельзя отдать его Гэтжи в случае его победы. В этом и была проблема. Причина, по которой у Оливейры отобрали пояс, в том, что это лёгкий вес и он якобы не уложился в его лимит. Они бы не дрались за правильный пояс, поэтому в UFC сделали так, как сделали», — цитирует Дариуша ESPN.
- 20 мая 2022
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59
-
11:33
-
10:48
-
10:08
-
09:18
-
08:42
-
01:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:53
-
20:50
-
19:54
-
18:50
-
17:30
-
16:05
-
15:34
-
14:20
-
13:01
-
12:16
-
11:17
-
10:07