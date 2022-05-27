Гига Чикадзе объяснил, почему вызвал на бой Корейского Зомби

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе объяснил, почему он решил вызвать на бой корейца Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский Зомби.



«Я думаю, если он действительно хочет провести ещё один бой, то встреча со мной – единственный вариант для него, потому что ему было что сказать после моего последнего боя. После моего поражения в бою с Каттаром многим было что сказать, но Корейский Зомби наговорил особенно много. Поэтому я бы очень хотел увидеть его в октагоне», — приводит слова Чикадзе BJPenn.



Последний бой Чикадзе провёл с американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.



Корейский Зомби в своём последнем поединке встречался с Александром Волкановски на турнире UFC 273. Волкановски имел большое преимущество над соперником на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, он защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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