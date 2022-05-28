Бывшего бойца UFC обвиняют в убийстве подростка

Бывший боец UFC Ичо Ларенас подозревается в убийстве, сообщает TVA Nouvelles. По информации источника, полиция Квебека приехала в дом бойца по вызову самого спортсмена. Как заявил Ларенас, в его дом ворвались грабители.
Как сообщают отчёты полиции, пятеро грабителей ворвались в дом и взяли в заложники Ичо и его жену – Глэдис Лопес. Боец смог найти нож и сбежать вместе с супругой.
На месте происшествия полиция нашла труп 17-летнего парня, который был зарезан и избит. Ларенаса и его жену поместили под стражу по подозрению в убийстве. Суд Квебека отказал в залоге спортсмену и его жене, они останутся под стражей. Бойца обвиняют в убийстве, а его жену в соучастии в преступлении.
Ларенас выступал в UFC в 2006 году, проиграв Тому Мёрфи. Всего на счету Ичо 12 боёв, в которых он одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.
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