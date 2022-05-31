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Тренер Волкова рассказал о плане Александра на бой с Розенстрайком

Тренер Волкова рассказал о плане Александра на бой с Розенстрайком
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Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Жаирзиньо Розенстрайком. Бой пройдёт в ночь с 4 на 5 июня по московскому времени.

«Попытаться побороться – наш план «Б». План «А» – любимая стойка. Понятно, что с Розенстрайком можно бороться. Но те же Блэйдс и Ган переводили его и не смогли добить. Это говорит о том, что Жаирзиньо хорошо себя чувствует в партере. Он очень хорошо защищается от борьбы и вяжет. Но к каждому сопернику нужно искать ключи, и возможно, что и в партере закончится этот поединок», — приводит слова Кияшко «Спорт-экспресс».

Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.

Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.

Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.

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