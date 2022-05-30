UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE!

В соглавном бою выступит 28-летний российский боец Мовсар Евлоев, находящийся на 13-позиции в полулёгком весе. Но это сильно поправимо, как нам представляется. Непобеждённый Мовсар обещал фанатам лучшую версию себя. Верим в одного из самых перспективных наших ребят.

«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Мне помогает бойцовский IQ. Так, чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз (смеётся). Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.