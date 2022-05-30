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UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк, когда бой, где cмотреть онлайн-трансляцию поединка Евлоева, Тактаров в UFC

UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE!
Игорь Брагин
UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк, онлайн
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А первый русский чемпион лучшей лиги мира — возвращается в новом качестве. Все главные подробности исторического турнира — на «Чемпионате».

В субботу, 4 июня 2021 года, на арене «UFC Apex» в Лас- Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 56. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию вечера боёв, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).

В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михаилидис.

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Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк Когда смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк Полный кард турнира UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк
Live Игорь Брагин

В соглавном бою выступит 28-летний российский боец Мовсар Евлоев, находящийся на 13-позиции в полулёгком весе. Но это сильно поправимо, как нам представляется. Непобеждённый Мовсар обещал фанатам лучшую версию себя. Верим в одного из самых перспективных наших ребят.

«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Мне помогает бойцовский IQ. Так, чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз (смеётся). Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.

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11:21 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк

В полном объёме бойцовский вечер UFC Вегас 56 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

Важно объявление о том, как оплатить Ufc Fight Pass из России:

Для максимального удобства пользователей был создан специальный бот в Telegram — @UFCFP_bot, с помощью которого можно продлить или оформить новую подписку на UFC Fight Pass.

11:20 Игорь Брагин

Ринат Фахретдинов вернул Олега Тактарова в UFC

Ринат Фахретдинов рассказал, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова.

«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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11:19 Игорь Брагин

Когда смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк

Трансляция прелимов UFC Fight Night 207 начнётся в 20:00 по Москве, главного карда – в 23:00. Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк выйдут в октагон не ранее 01:00 мск.

11:18 Игорь Брагин

Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC на турнире Fight Night 207

На предстоящем турнире свой дебютный бой в UFC проведёт российский боец Ринат Фахретдинов. Уроженец Татарстана уже принимал участие в одном из турниров лиги, но в качестве углового у другого дебютанта — Дениса Тюлюлина. Сейчас пришло время самого Рината. Свой последний поединок россиянин провёл в январе 2021 года. Тогда, на турнире UAE Warriors 15 он за 55 секунд нокаутировал Эрика Спайсли.

11:15 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк

Главный кард:

  • Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;
  • Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
  • Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
  • Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;
  • Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;
  • Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.

Прелимы:

  • Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;
  • Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
  • Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;
  • Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сэинт-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;
  • Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;
  • Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;
  • Ринат Фахретдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михаилидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;
  • Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — ДжейДжей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.
11:12 Игорь Брагин

В прелимах выступят сразу несколько русскоговорящих бойцов — Заррух Адашев разделит октагон с Оде Осборном, Жалгас Жумагулов постарается закрыть последнее поражение бою с Джеффри Молиной, а Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC в поединке с Андреасом Михаилидисом.

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