UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE!

В субботу, 4 июня 2021 года, на арене «UFC Apex» в Лас- Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 56. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию вечера боёв, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).
В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михаилидис.
В соглавном бою выступит 28-летний российский боец Мовсар Евлоев, находящийся на 13-позиции в полулёгком весе. Но это сильно поправимо, как нам представляется. Непобеждённый Мовсар обещал фанатам лучшую версию себя. Верим в одного из самых перспективных наших ребят.
«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Мне помогает бойцовский IQ. Так, чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз (смеётся). Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.
Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.
Где смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк
В полном объёме бойцовский вечер UFC Вегас 56 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.
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Ринат Фахретдинов вернул Олега Тактарова в UFC
Ринат Фахретдинов рассказал, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова.
«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Когда смотреть турнир UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк
Трансляция прелимов UFC Fight Night 207 начнётся в 20:00 по Москве, главного карда – в 23:00. Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк выйдут в октагон не ранее 01:00 мск.
Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC на турнире Fight Night 207
На предстоящем турнире свой дебютный бой в UFC проведёт российский боец Ринат Фахретдинов. Уроженец Татарстана уже принимал участие в одном из турниров лиги, но в качестве углового у другого дебютанта — Дениса Тюлюлина. Сейчас пришло время самого Рината. Свой последний поединок россиянин провёл в январе 2021 года. Тогда, на турнире UAE Warriors 15 он за 55 секунд нокаутировал Эрика Спайсли.
Полный кард турнира UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк
Главный кард:
- Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;
- Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;
- Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;
- Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.
Прелимы:
- Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;
- Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;
- Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сэинт-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;
- Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;
- Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;
- Ринат Фахретдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михаилидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;
- Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — ДжейДжей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.
В прелимах выступят сразу несколько русскоговорящих бойцов — Заррух Адашев разделит октагон с Оде Осборном, Жалгас Жумагулов постарается закрыть последнее поражение бою с Джеффри Молиной, а Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC в поединке с Андреасом Михаилидисом.
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