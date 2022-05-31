«Оставайся сильным, мы любим тебя». Лидделл поддержал арестованного Веласкеса

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл поддержал арестованного Кейна Веласкеса. Американский боец был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.



«Это так странно, что они так легко выпускают из тюрьмы всяких безумных людей. Но есть проблема с тем, чтобы выпустить Веласкеса. Я не знаю, как так происходит… Оставайся сильным, мы любим тебя. Мы поддерживаем тебя.



Нужно, чтобы ситуация развивалась. Нельзя оставлять его в тюрьме. Я не понимаю, почему его не выпускают под залог. Его должны выпустить, дать ему быть со своей семьёй», — цитирует Лидделла BJPenn.



Адвокат Веласкеса просил, чтобы его клиента выпустили под залог, но в этой просьбе было отказано.