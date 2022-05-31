Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Оставайся сильным, мы любим тебя». Лидделл поддержал арестованного Веласкеса

«Оставайся сильным, мы любим тебя». Лидделл поддержал арестованного Веласкеса
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл поддержал арестованного Кейна Веласкеса. Американский боец был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

«Это так странно, что они так легко выпускают из тюрьмы всяких безумных людей. Но есть проблема с тем, чтобы выпустить Веласкеса. Я не знаю, как так происходит… Оставайся сильным, мы любим тебя. Мы поддерживаем тебя.

Нужно, чтобы ситуация развивалась. Нельзя оставлять его в тюрьме. Я не понимаю, почему его не выпускают под залог. Его должны выпустить, дать ему быть со своей семьёй», — цитирует Лидделла BJPenn.

Адвокат Веласкеса просил, чтобы его клиента выпустили под залог, но в этой просьбе было отказано.

«С радостью пожал бы ему руку». Зачем Хабиб отчаянно защищает преступника Веласкеса? «С радостью пожал бы ему руку». Зачем Хабиб отчаянно защищает преступника Веласкеса?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022