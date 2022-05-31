«Оставайся сильным, мы любим тебя». Лидделл поддержал арестованного Веласкеса

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл поддержал арестованного Кейна Веласкеса. Американский боец был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
«Это так странно, что они так легко выпускают из тюрьмы всяких безумных людей. Но есть проблема с тем, чтобы выпустить Веласкеса. Я не знаю, как так происходит… Оставайся сильным, мы любим тебя. Мы поддерживаем тебя.
Нужно, чтобы ситуация развивалась. Нельзя оставлять его в тюрьме. Я не понимаю, почему его не выпускают под залог. Его должны выпустить, дать ему быть со своей семьёй», — цитирует Лидделла BJPenn.
Адвокат Веласкеса просил, чтобы его клиента выпустили под залог, но в этой просьбе было отказано.
- 31 мая 2022
-
09:02
-
00:06
- 30 мая 2022
-
22:48
-
21:32
-
20:37
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:48
-
15:58
-
14:37
-
13:14
-
12:43
-
11:41
-
10:54
-
09:32
-
05:49
-
03:46
-
00:20
- 29 мая 2022
-
23:24
-
21:59
-
20:53
-
20:06
-
18:38
-
17:35
-
16:57
-
16:10
-
14:58
-
14:56
-
14:11
-
13:41
-
12:57
-
12:04
-
11:03
-
10:49