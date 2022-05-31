Объявлена дата боя-реванша Усика и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что его клиент, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа согласовал все условия боя-реванша с украинцем Александром Усиком. Соперники проведут повторный поединок 23 июля в Саудовской Аравии. Как пояснил Хирн, это предварительная дата, которая ещё может измениться.
«Мы договорились о месте проведения боя и дате. Это 23 июля. Мы уже почти готовы обо всём объявить», — сказал Хирн на YouTube-канале iFL TV.
Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Усик пообщался с чемпионским поясом:
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