Мовсар Евлоев одержал победу в поединке с Дэном Иге единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Дэном Иге. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30:27, 30:27, 30:26.
Для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.
UFC Вегас 56. Результаты
Основной кард:
Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев — победа Евлоева единогласным решением судей.
Майкл Тризано — Лукас Алмейда — победа Алмейды техническим нокаутом в третьем раунде.
Карин Сильва — Полиана Ботельо — победа Сильвы приёмом в первом раунде.
Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.
Предварительный кард:
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.
Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.
Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.
Джонни Муньоз — Тони Гравели — победа Гравели нокаутом в первом раунде.
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.
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