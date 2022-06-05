Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Розенстрайк: разочарован, что бой остановили. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами?

Розенстрайк: разочарован, что бой остановили. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами?
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся главный бой вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 33-летний россиянин Александр Волков и 34-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова уже в первом раунде.

После окончания поединка Розенстрайк прокомментировал результаты боя: «Я немного сбит с толку тем, как прошёл бой, и разочарован тем, что его остановили. Это, определённо, была тревожная ситуация, но я был далёк от того, чтобы сдаваться. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом», — написал боец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта.

Новость по теме
Волков — о победе в поединке с Розенстрайком: я просто счастлив, всё прошло идеально
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022