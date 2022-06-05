Розенстрайк: разочарован, что бой остановили. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами?

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся главный бой вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 33-летний россиянин Александр Волков и 34-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова уже в первом раунде.



После окончания поединка Розенстрайк прокомментировал результаты боя: «Я немного сбит с толку тем, как прошёл бой, и разочарован тем, что его остановили. Это, определённо, была тревожная ситуация, но я был далёк от того, чтобы сдаваться. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом», — написал боец на своей странице в «Твиттере».



Напомним, всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

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