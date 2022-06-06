Стала известна дата боя и имя следующего соперника Джейка Пола

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что блогер и боксёр Джейк Пол проведёт бой с Томми Фьюри 13 августа 2022 года.



«Я слышал, что Джейк Пол проведёт бой с Томми Фьюри 13 августа. Пол — странный парень, но мне нравится, что он делает для бокса. Я сотрудничал с ним при организации боя Аманды Серрано и Кэти Тейлор, и это было очень весело, это был большой успех. Он работает над собой и он неплохой малый. Но это будет приятный день, когда кто-то сможет проверить его подбородок», — цитирует Эдди Хирна talkSPORT.



В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.