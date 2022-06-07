Шлеменко: звонок Фёдору? Он тоже может на меня выйти, но предпочёл высказаться в СМИ

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему не стал искать актуальный номер Фёдора Емельяненко, чтобы созвониться и разрешить недопонимание.

«Во-первых, я попытку сделал. Понимаю, что я моложе Фёдора, что Фёдор в спорте по сравнению со мной просто какая-то глыба. Я рядом с ним совершенно маленький, песчинка, можно сказать. Я имею в виду в ММА, но чисто по-человечески, по ответственным инициативам не считаю, что Фёдору в чём-то уступаю – в развитии ММА в России и так далее. Поэтому Фёдор тоже может на меня выйти или того же Андрея попросить со мной поговорить, но он предпочёл тоже высказаться через СМИ. Точно так же мой ответ вы все видели. Я попробовал это сделать, у меня не получилось.

Фёдор взял молчание, я в принципе тоже ничего больше не отвечаю. Если ещё что-то Фёдор ответит, тогда, может быть, я с ним поговорю. На самом деле, чтобы понимали люди, нет к нему, как он говорит, личных каких-то моментов. Ну что мне звонить? Да, он высказал своё мнение. Он меня в чём-то обвинил, хотя все видели, что это беспочвенно. Без подтверждений, бездоказательно. Что мне отвечать? Я сказал – Фёдор, ты зря так говоришь», – сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.