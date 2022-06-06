Тактаров: Волков мог бы быть чемпионом UFC давным-давно

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о российском бойце Александре Волкове, секундантом которого он был на турнире UFC Вегас 56, где Волков встречался с Жаирзиньо Розенстрайком.
«По всем своим техническим показателям он самый сильный в своей весовой категории. Он в полном порядке. И в партере, и в борьбе — всё на месте.
Если исправит один психологический момент, будет остальных так же проходить — может, не в первом раунде, но очень уверенно. Из того, что я увидел, делаю вывод, что он давным-давно мог бы быть чемпионом UFC», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Александр одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
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