Жертва нападения Веласкеса отрицает свою вину в растлении малолетних

Гарри Гуларте, человек, в которого, предположительно, стрелял бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес, не признал себя виновным по единственному уголовному обвинению в развратных действиях по отношению к ребенку младше 14 лет.
В понедельник судья округа Санта-Клара (Калифорния) издал приказ о запрете контактов с Гуларте, обязывающий его держаться на расстоянии 100 метров от предполагаемой жертвы. Он должен вернуться в суд 20 сентября для предварительного слушания. Гуларте присутствовал на слушаниях по видеосвязи и давал короткие ответы, общаясь со своим адвокатом.
Веласкес был арестован 28 февраля, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.
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