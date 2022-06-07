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Бывший боец UFC Грег Харди рассказал о желании дебютировать в профессиональном боксе

Бывший боец UFC Грег Харди рассказал о желании дебютировать в профессиональном боксе
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33-летний американский боец смешанных единоборств Грег Харди собирается дебютировать в профессиональном боксе в октябре.

Харди будет выступать за Black Sheep Boxing, поединок пройдет в Делрей-Бич, штат Флорида. Соперник и количество раундов пока не утверждены.

«После того, как я покончу с этим, я хочу выйти на большую боксёрскую арену. Надеюсь, мы сможем получить несколько боев в мире Zuffa Boxing, Top Rank, Al Haymon — потому что я определенно хочу нокаутировать «Цыганского короля», сделать лёгкую работу с этим английским котом Джошуа, или как его там, «Плаксивым бомбардировщиком». Мы нокаутируем всех этих парней, мужик. Конечно, вы знаете, что я буду работать для этого. Я думаю, что это стремление быстро осуществится, и я не могу этого дождаться», — приводит слова Харди BJ Penn.

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