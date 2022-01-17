«Я просил большой вызов — мне дали Олейника». Бойца не устроил соперник для последнего боя

Закончился первый в этом году турнир UFC Vegas 46. Следующая остановка — номерной и долгожданный UFC 270, который возглавит чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом. Кроме того, в основном карде должны были выступить Алексей Олейник и Грег Харди. Но, к сожалению, их поединок не состоится. Сначала Олейник снялся с турнира по медицинским показаниям. На коротком уведомлении заменить Алексея согласился его недавний обидчик Сергей Спивак. Однако затем сам Харди слетел с турнира из-за ужасающей травмы пальца.

Сразу скажем, мы здесь собрались не для обсуждения травм бойцов и какое это тяжёлое бремя, а из-за слов Харди, которые он успел произнести ещё до срыва схватки с Олейником.

«Я всегда участвую в больших кардах, всегда развлекаю толпу. Я просил большой вызов для последнего боя по контракту — мне дали Олейника. Но мы не выбираем, мы просто дерёмся и прокладываем себе путь наверх. Я сражаюсь за свою работу с тех пор, как попал сюда. Ничто не гарантировано в UFC, ничто не гарантировано в НФЛ, так что это моя дорога, и мне на ней очень комфортно.

Это бизнес. Самое крутое во мне то, что я так долго занимался бизнесом. Многие из этих парней дрались всю свою жизнь и не занимались бизнесом. Я не думаю, что проиграю этот бой», — говорил Харди.

Для своего последнего боя по контракту, который ещё не продлили, да и вряд ли продлят, Харди попросил себе топового бойца. Объясняем, почему это как минимум смешно.



Во-первых, статистика бывшего футболиста (7-4), мягко говоря, не впечатляет. Во-вторых, 33-летний Принц Войны никогда не был в топ-15 бойцов тяжёлого веса, то есть для широкой аудитории он самый настоящий ноунейм. Далее, оппозиция Грега желает оставлять лучшего. Среди поверженных оппонентов выделяется скандально известный Дмитрий Смоляков, которого критиковал даже Дана Уайт, ну а Мориса Грина, Йоргана Де Кастро и Хуана Адамса вряд ли многие знают хотя бы в лицо. Топовым же бойцам, к которым Грег видимо причисляет себя, он неизменно проигрывал — Александру Волкову единогласным решением судей, Марчину Тыбуре нокаутом во втором раунде, Таю Туйвасе нокаутом в первой пятиминутке на единственном номерном турнире за всю свою посредственную карьеру.

Ему давали шансы зацепиться за топ-15, но Харди не смог воспользоваться ими. А знаете, почему его просьба дать топового соперника выглядит убого? По контракту у него оставался один бой, и Дана Уайт давал понять, что вряд ли продлит контракт с бойцом, который накануне дважды проиграл нокаутом бойцам, впоследствии попавшим в топ-15. Миссия трамплина выполнена. Он исчерпал себя. И вот эта просьба дать последний бой в UFC с элитным оппонентом выглядит жалкой. Со стороны кажется, будто Харди умоляет: «Ну пожалуйста, дайте мне сильного бойца напоследок. Я же не о многом прошу». О многом просишь, Грег, о многом…

Да и с чего он заслужил бой с топовым бойцом, если у него проблемы с дисциплиной? Как известно, Харди едва не стал первым спортсменом в истории UFC, не уложившимся в максимальный лимит тяжелого веса. Американец перевалил за лимит на первом взвешивании, но спустя короткое время исправился за это недоразумение. Плюс между вторым и третьим раундами боя с Беном Сосоли Харди использовал ингалятор, иначе бы он не выиграл тот поединок. Благо справедливость восторжествовала, и ту схватку признали несостоявшейся.

Мы не знаем, какие цифры генерировал человек, ни разу не выступавший в PPV. Но мы смеем предположить, что он приносил больше бед, чем денег. UFC — это не его уровень, и Алексею Олейнику с его богатым бэкграундом и опытом в виде рекорда 59-16 не стоит обращать внимание на оппонентов такого уровня. На самом деле, мы бы не сильно удивились, если заявление о недовольстве уровнем соперника исходило из уст Олейника. Но Алексей выше этого и поэтому ещё получит свой шанс. А Грег Харди вряд ли. Пусть лечит свой палец не за деньги UFC.