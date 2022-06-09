Бойца UFC уволили после поражения Ринату Фахретдинову

Греческий боец UFC Андреас Михайлидис был уволен из UFC, сообщает UFC Roster Watch. Последний поединок спортсмен провёл на турнире UFC Вегас 56, его соперником был дебютант промоушена, россиянин Ринат Фахретдинов.



Бой продлился все три раунда и прошёл под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову. Все трое судей отдали Фахретдинову первые два раунда со счётом 10-9, а третий раунд двое судей оставили за Фахретдиновым со счётом 10-8, ещё один судья поставил по итогам пятиминутки 10-9.



Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Андреас Михайлидис потерпел шестое поражение в 19 поединках в карьере. Михайлидис дебютировал в UFC в июле 2020 года, проиграв Модестасу Букаускасу. После этого грек одержал победу в поединке с Кей-Би Булларом, а затем уступил Алексу Перейре. Таким образом, поражение от Фахретдинова стало для него третьим в четырёх боях в UFC.