Тактаров рассчитывает попасть в Зал славы UFC

Чемпион турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что надеется попасть в Зал славы UFC вместе со своим бывшим соперником – бразильцем Марко Руасом.
«Считаю, что мы вместе с Руасом должны быть там в одно время. Однако, если мне предложат войти в Зал славы одному, я отвечу: «Я не войду туда без Марко». Вот и всё. Либо мы входим вместе, либо я откажусь. Знаю, что сейчас UFC большое внимание уделяет истории. Вы должны уважать историю. Рад, что они помнят всех бойцов, а также по-настоящему надеюсь, что они обратят свой взор и на чемпиона UFC 7 Марко [Руиса], и на меня как на победителя турнира UFC 6», – приводит слова Тактарова Ag Fight.
Бой между Тактаровым и Руасом состоялся в декабре 1995 года и завершился победой россиянина решением судей.
Свой последний поединок Тактаров провёл в апреле 2008 года против американца Марка Керра на турнире лиги YAMMA. Российский боец одержал досрочную победу в первом раунде сабмишеном. В общей сложности у Тактарова 17 побед, пять поражений и две ничьих.
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