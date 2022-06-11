«Свободу Кейну». Хабиб участвовал в акции у суда, где проходят слушания по делу Веласкеса

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с большой группой сторонников бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе, американца Кейна Веласкеса присутствовал у здания суда, где проходили слушания по делу Кейна. Об этом информирует MMAJunkie.



Сообщается, что на участниках процессии были футболки с текстом «Свободу Кейну». Ранее Хабиб, как и многие другие бойцы смешанных единоборств выступали с призывом освободить Веласкеса.



Напомним, Кейн был арестован в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: