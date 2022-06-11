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Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте первого раунда

Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте первого раунда
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов одержал победу над соотечественником Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при тяжеловесов Pravda Old School Boxing.

Бой завершился уже в первом раунде. Вагабов успешно начал поединок, проведя несколько результативных серий ударов. Кудряшов смог переждать натиск соперника и контратаковал Вагаба левым боковым, отправив его в нокдаун. Вагабов поднялся, однако сразу же вновь пропустил серию ударов и оказался на канвасе, так и не сумев подняться.

Для Кудряшова эта победа стала 25-й в его боксёрской карьере при пяти поражениях и 24-й, одержанной досрочно. Вагабов потерпел первое поражение на боксёрском ринге в карьере.

В финале Гран-при тяжеловесов Кудряшов встретится с российским бойцом Вячеславом Дациком, который ранее нокаутировал Сауло Кавалари.

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