Владимир Кличко отреагировал на включение в Международный зал боксёрской славы

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался о включении в Международный зал боксёрской славы.



«Спасибо всем болельщикам и официальным лицам. Когда мне было 14 лет и я только начинал свой путь в боксе, то даже и не мечтал оказаться среди всех этих чемпионов в Международном зале боксёрской славы. На всех нас лежит огромная ответственность — от нас зависит будущее бокса», — написал Кличко в своих социальных сетях.

Владимир за карьеру провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг: