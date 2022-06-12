Владимир Кличко отреагировал на включение в Международный зал боксёрской славы
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался о включении в Международный зал боксёрской славы.
«Спасибо всем болельщикам и официальным лицам. Когда мне было 14 лет и я только начинал свой путь в боксе, то даже и не мечтал оказаться среди всех этих чемпионов в Международном зале боксёрской славы. На всех нас лежит огромная ответственность — от нас зависит будущее бокса», — написал Кличко в своих социальных сетях.
Владимир за карьеру провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.
Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг:
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