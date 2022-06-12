Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Кличко отреагировал на включение в Международный зал боксёрской славы

Владимир Кличко отреагировал на включение в Международный зал боксёрской славы
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался о включении в Международный зал боксёрской славы.

«Спасибо всем болельщикам и официальным лицам. Когда мне было 14 лет и я только начинал свой путь в боксе, то даже и не мечтал оказаться среди всех этих чемпионов в Международном зале боксёрской славы. На всех нас лежит огромная ответственность — от нас зависит будущее бокса», — написал Кличко в своих социальных сетях.

Владимир за карьеру провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг:

«Бей петуха!» Кличко грязно оскорбляли, но украинец увёз из России победу «Бей петуха!» Кличко грязно оскорбляли, но украинец увёз из России победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022