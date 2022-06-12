Хамзат Чимаев обозначил соперников на следующие два поединка

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался в социальных сетях о возможных соперниках и сроках следующих двух выступлений.

«Я хочу подраться в августе, я готов, Нейт Диаз, давай сделаем это, дохляк. Август – Диаз, октябрь – Мухаммад», – написал боец.

Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом. Бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв по правилам смешанных единоборств и ни одного поражения.