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«Что за чёртов бой!» Уайт эмоционально отреагировал на результат боя Тейшейра — Прохазка

«Что за чёртов бой!» Уайт эмоционально отреагировал на результат боя Тейшейра — Прохазка
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Президента UFC Дану Уайта не оставил равнодушным результат чемпионского поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся сегодня, 12 июня, на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Напомним, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.

«Он постучал! Не может быть! Этого, чёрт возьми, не может быть! Иржи заставил его постучать, чёрт возьми! Не может быть. Не может быть. Что за чёртов бой! Это была абсолютная грёбаная война, чуваки. Чёрт, мой телефон просто разрывается», – сказал Уайт во время прямого эфира в социальных сетях.

Ранее в интервью Гловер Тейшейра обратился к Уайту, заявив, что хочет провести реванш.

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