Шевченко, Прохазка и Чжан получили бонусы в криптовалюте по итогам голосования фанатов

Стали известны имена участников турнира UFC 275, прошедшего сегодня, 12 июня, в Сингапуре, которые получили бонусы по итогам голосования зрителей. Выплаты проводит американская криптовалютная компания.
Первое место заняла чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, победившая раздельным решением судей бразильянку Тайлу Сантос и заработавшая $ 30 тысяч.
Вторым стал чешский боец, выступающий в полутяжёлом дивизионе UFC (до 93 кг) Иржи Прохазка, в тяжелейшем титульном бою остановивший бразильского ветерана Гловера Тейшейру и получивший $ 20 тыс.
Третьей стала бывшая чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вейли Чжан, уверенно победившая в реванше с ещё одной экс-чемпионкой полькой Йоанной Енджейчик. Её бонус составил $ 10 тыс.
- 12 июня 2022
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