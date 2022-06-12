Результаты турнира UFC 275 с главным боем Тейшейра – Прохазка

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре завершился турнир UFC 275. В главном событии бойцовского вечера чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра сошёлся со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех поединков прошедшего турнира:
Основной кард:
Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом
Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением (48-47, 47-48, 49-46) и сохранила титул в наилегчайшем весе
Чжан Вэйли победила Йоанну Енджейчик нокаутом (Раунд 2, 2:28)
Джейк Мэттьюс победил Андрэ Фиальо нокаутом (Раунд 2, 2:24)
Джек Делла Маддалена победил Рамазана Эмеева техническим нокаутом (Раунд 1, 2:32)
Джошуа Кулибао победил Чхве Сын У раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)
Махешат Хайсаер победил Стива Гарсию (Раунд 1, 1:14)
Брендан Аллен победил Джейкоба Малкуна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Кан Кён Хо победил Данаа Батгерела единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Сильвана Хуарес победила Ня Лян нокаутом (Раунд 1, 1:22)
Жозелин Эдвардс победила Рамону Паскуаль единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
- 12 июня 2022
-
08:50
-
08:45
-
08:39
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:09
-
07:40
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
06:31
-
06:24
-
06:19
-
05:31
-
05:26
-
03:07
-
02:35
-
00:45
-
00:07
- 11 июня 2022
-
23:08
-
21:03
-
19:51
-
18:44
-
17:50
-
17:07
-
16:16
-
15:48
-
15:04
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:46
-
12:12
-
11:27