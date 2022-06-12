Результаты турнира UFC 275 с главным боем Тейшейра – Прохазка

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре завершился турнир UFC 275. В главном событии бойцовского вечера чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра сошёлся со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех поединков прошедшего турнира:



Основной кард:



Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом



Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением (48-47, 47-48, 49-46) и сохранила титул в наилегчайшем весе



Чжан Вэйли победила Йоанну Енджейчик нокаутом (Раунд 2, 2:28)



Джейк Мэттьюс победил Андрэ Фиальо нокаутом (Раунд 2, 2:24)



Джек Делла Маддалена победил Рамазана Эмеева техническим нокаутом (Раунд 1, 2:32)



Джошуа Кулибао победил Чхве Сын У раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)



Махешат Хайсаер победил Стива Гарсию (Раунд 1, 1:14)



Брендан Аллен победил Джейкоба Малкуна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)



Кан Кён Хо победил Данаа Батгерела единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)



Сильвана Хуарес победила Ня Лян нокаутом (Раунд 1, 1:22)



Жозелин Эдвардс победила Рамону Паскуаль единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)