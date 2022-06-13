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Ветеран MMA Боб Сапп вызвал на бой Майка Тайсона

Ветеран MMA Боб Сапп вызвал на бой Майка Тайсона
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Известный американский ветеран смешанных единоборств Боб Сапп вызвал на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу и соотечественника Майка Тайсона.

«Майк, теперь мы все знаем, что произошло, когда мы разговаривали о бое. Я отправил тебе фото с фразой: «Майк, если подерёшься со мной, то я вырву твоё сердце и разорву его в клочья». И моё предложение всё ещё в силе.

Хватит бегать, послушай меня. Ты и я, а также двое моих лучших бойцов и твоих встретятся по правилам бокса. Ведь ты слишком напуган, чтобы выходить один. Я дотянусь до всех вас, засранцы. Таков мой вызов, ты знаешь мой возраст. Сражайся со мной. Или моей командой», – сказал Сапп в социальных сетях.

48-летний Сапп не выступал с сентября 2018 года, когда на турнире Rizin 13 победил единогласным решением безызвестного египтянина Абдельрахмана Шалана, для которого это был дебютный поединок по правилам MMA.

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