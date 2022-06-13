Прохазка: сказал Блаховичу, что люблю его

Чешский боец ММА Иржи Прохазка, ставший новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе, рассказал, о чём говорил с поляком Яном Блаховичем после поединка с бразильцем Гловером Тейшейрой. Прохазка одержал досрочную победу, «задушив» Тейшейру в пятом раунде. Ожидается, что следующим соперником чеха станет Блахович, который ранее был чемпионом UFC в этой весовой категории.
«Разговор был немного дружелюбным, но и агрессивным. Я сказал ему: «Окей, давай, ты следующий». Тогда он начал проявлять агрессию, увидев, что на нас направлены камеры. Думаю, что он решил немного поднять градус.
Сказал ему: «Я люблю тебя, парень!» Он был агрессивен. Сперва Ян улыбался мне, было здорово. Но затем началась агрессия, он кричал, что хочет драться. Я ответил, что люблю его», — цитирует Прохазку LowKickMMA.
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