Вейли Чжан хочет подраться за титул с Эспарзой в октябре

Китайская спортсменка, боец UFC Вейли Чжан бросила вызов американке Карле Эспарзе, действующей чемпионке UFC в женском минимальном весе.



«Я хотела бы подраться с Карлой Эспарзой в Абу-Даби. Знаю, что в октябре там состоится турнир. Как по мне, Карла — особенный боец, так что я знаю, что у нас может получиться очень хороший бой. И если мы встретимся на нейтральной территории, то это будет хорошо для нас обеих», — сказала Вейли Чжан на пресс-конференции после победы в поединке с Йоанной Енджейчик.



Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, на турнире UFC 275, Чжан нокаутировала Енджейчик в реванше и стала претенденткой на титул.

Эспарза во второй раз завоевала чемпионский титул в женском минимальном весе в мае 2022 года, одержав победу над Роуз Намаюнас.