Вейли Чжан хочет подраться за титул с Эспарзой в октябре

Китайская спортсменка, боец UFC Вейли Чжан бросила вызов американке Карле Эспарзе, действующей чемпионке UFC в женском минимальном весе.
«Я хотела бы подраться с Карлой Эспарзой в Абу-Даби. Знаю, что в октябре там состоится турнир. Как по мне, Карла — особенный боец, так что я знаю, что у нас может получиться очень хороший бой. И если мы встретимся на нейтральной территории, то это будет хорошо для нас обеих», — сказала Вейли Чжан на пресс-конференции после победы в поединке с Йоанной Енджейчик.
Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, на турнире UFC 275, Чжан нокаутировала Енджейчик в реванше и стала претенденткой на титул.
Эспарза во второй раз завоевала чемпионский титул в женском минимальном весе в мае 2022 года, одержав победу над Роуз Намаюнас.
- 13 июня 2022
-
22:51
-
21:58
-
21:32
-
21:16
-
20:49
-
20:43
-
19:57
-
19:56
-
19:18
-
18:59
-
17:59
-
17:47
-
16:54
-
15:47
-
14:18
-
12:25
-
12:09
-
10:58
-
10:12
-
09:37
-
07:46
-
02:40
-
02:30
-
00:44
-
00:15
- 12 июня 2022
-
23:54
-
23:54
-
23:05
-
22:30
-
22:30
-
22:12
-
21:58
-
21:14
-
20:18
-
20:02