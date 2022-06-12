Вейли проехалась катком по Йоанне. Зачем полячка вообще возвращалась?

UFC 275 порадовал фанатов звездным кардом и яркими боями. Турнир возглавлял чемпионский бой в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой, а в со-главном событии вечера доминирующая чемпионка Валентина Шевченко защищала титул против Тайлы Сантос.

Перед чемпионскими поединками состоялся крайне интересный для фанатов реванш. Польская экс-чемпиона Йоанна Енджейчик вернулась после долгого перерыва в октагон, а поприветствовала ее также бывшая чемпионка Вейли Чжан. Бой был также интересен тем, что выявлял новую претендентку на пояс.

Первая минута боя прошла в разведке. Бойцы обменивались лоу-киками. Полячка пыталась держать дистанцию джебом, но Чжан удалось сблизиться с соперницей и перевести ее на кавас. Сказывалось явное физическое превосходство Вейли над Йоанной. Китаянка без особых проблем перевела в партер и контролировала Енджейчик.

Несколько минут Йоанне пришлось терпеть избиение от Вейли на канвасе. Серия мощных локтей прилетело в лицо полячке и открыла сейчку. За минуту до конца раунда Енджейчик все же удается встать, но повернуть ход встречи в свою пользу, увы, не удалось. Жанг, вероятно, забрала этот раунд 10-8.

В начале второго раунде счет по ударам составлял 64-4. Полное доминирование со стороны Вейли. Вторая пятиминутка прошла полностью в стойке. Контроль центра октагона оставался за Йоанной, но этого было мало для победы. Енджейчик работала первым номером, но китаянке удавалось отлично отвечать.

Несмотря на преимущество в антропометрии, Енджейчик не сумела им воспользоваться и Вейли прекрасно доставала соперницу в стойке. В середине раунда бойцы вошли в клинч, который быстро разорвали. В одном из моментов, когда полячка вновь пошла в атаку, Вейли удалось нанести сопернице неожиданный удар-бэкфист с разворота и отправить Йоанну в нокаут.

Полное доминирование от Чжан на протяжении всего боя. Она закономерно добилась победы и статуса претендентки на титул. К сожалению, для Енджейчик, ее карьера складывается не лучшим образом и логичным итогом послужила ее добровольная отставка после боя.