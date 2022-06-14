Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сен-Пьер обвинил UFC в сорвавшемся бое против Хабиба

Сен-Пьер обвинил UFC в сорвавшемся бое против Хабиба
Комментарии

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о причинах, по которым не состоялся его поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Нет, этого уже не случится. Мы пытались организовать этот бой. Этого не произошло, но ничего страшного. Может, так даже лучше. Я большой фанат Хабиба, он великолепный боец с шикарной карьерой. Многие болельщики любят его поединки.

Причины, почему этот бой не состоялся? Не сошлись по времени. Когда мы с Хабибом хотели это сделать, UFC не хотели. А теперь мы оба закончили, и они хотят этот бой. Дело в деньгах. Они хотели делать то, что выгодно им, но не то, что выгодно нам и фанатам – вот реальная причина, почему этот бой не состоялся», – сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Sherdog.com.

От 3 тыс. до миллионов долларов. Учебное пособие от Сен-Пьера, как раскулачить Дану Уайта От 3 тыс. до миллионов долларов. Учебное пособие от Сен-Пьера, как раскулачить Дану Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022