От 3 тыс, до миллионов долларов. Учебное пособие от Сен-Пьера, как раскулачить Дану Уайта

За последний год в UFC случилось сразу несколько скандалов из-за финансовых разногласий бойцов с боссами лиги. Чаще всего в этом контексте упоминалось имя бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса. Звёздный американец требовал от президента лиги, по слухам, около $ 30 млн за поединок с Фрэнсисом Нганну. Пока всё видится так, что стороны пошли на принцип и намерены стоять на своём.

Бесхитростная и прямолинейная атака Джонса на промоушен взбесила Дану Уайта. В свою очередь, Джонс негодует из-за упрямства президента UFC. В общем-то, классический случай, когда коса нашла на камень.

На этом фоне интересно выглядят откровения бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера. Канадец рассказал, что благодаря умению вести переговоры он выбивал из боссов лиги многомиллионные суммы. Кажется, Сен-Пьер раскрыл секрет того, как себя нужно вести с боссами лиги.

Экс-боец в одном из зарубежных изданий выдал статью с ярким заголовком: «UFC не будет платить вам честно, пока вы не заставите их это делать». В любопытном обзоре Сен-Пьер рассказал, как за 4 года его зарплата выросла с $ 3 тыс. до миллионных гонораров.

«За первый бой в UFC, когда я победил Каро Паризяна, я заработал $ 3 тыс. После победы над ним и Хироном мне дали титульный бой в полусреднем весе. После поражения в первом раунде от Мэтта Хьюза мне заплатили $ 9 тыс.», — пишет Сен-Пьер.

После той неудачи Сен-Пьер вернулся намного сильнее. В течение почти четырёх лет он успел завоевать, потерять, а затем вернуть звание чемпиона в полусреднем весе. За это время он провёл дилогию с Мэттом Серра и дважды победил Мэтта Хьюза, поквитавшись с ним за поражение в 2004 году. В целом Жорж стал одним из топ-бойцов лиги.

9 августа 2008 года Сен-Пьер должен был провести очередную защиту титула в противостоянии с Джоном Фитчем. Это был его последний бой по контракту с лигой, и вот тогда-то канадец продемонстрировал умение вести переговоры.

«В мире ММА переговоры могут превратиться в шахматную партию. Я знал, что другие лиги хотят видеть меня лицом своих организаций. Так что мы начали блефовать, как в покере. Мы сказали, что ничего не будем подписывать до боя с Фитчем, сказали, что намерены сначала просто доработать контракт. Мы рисковали, ведь это словно биржа. Мои акции могли вырасти в случае победы, но также они могли обвалиться, если бы я проиграл. Но мы решили пойти по такому пути.

В общем, я решил поставить на себя. Это был большой риск. В итоге за день до боя с Фитчем боссы UFC пришли ко мне с сумасшедшим контрактом, они просто не хотели, чтобы я получил статус свободного агента. Вы читали, что за бой с Фитчем я получил $ 400 тыс.? Я заработал гораздо больше, много миллионов. Когда я вышел на пик карьеры, то зарабатывал миллионы.

Ведь заработок был не только фиксированным за бой и победу. Мы получали процент от PPV и от проданных билетов. Вот на чём делают деньги бойцы. Но, чтобы вести переговоры с такими условиями, у вас должна быть сила.

Заработанные деньги я вкладывал в себя, а не в дорогие покупки. Я приобрёл ледяную ванну, путешествовал по миру, искал лучших тренеров и спарринг-партнёров. Делал это, чтобы оставаться на вершине. Я знал, что моя карьера будет слишком коротка, чтобы тратить деньги просто так. Многие бойцы закапывали себя в пустыне за гораздо меньшие суммы, чем заработал я.

Что касается моего возвращения ради поединка с Биспингом, тогда в общей сложности я заработал $ 10 млн. Мне очень повезло, что я завершил карьеру на вершине. Реальность такова, что множество бойцов завершают карьеру сломленными. Они задерживаются в боях слишком долго, получают повреждения мозга. Я здоров и богат. Очень редко можно встретить кого-то, кто закончил бы карьеру вот так», — написал Сен-Пьер.

Что же, канадец в одном послании поднял сразу несколько важных вопросов. Это касается и умения вести переговоры с боссами лиги, и способности уйти из спорта вовремя, и вопросов ценности здоровья в целом. Сен-Пьер одним материалом дал богатую пищу для размышления множеству бойцов, в том числе скандальному Джону Джонсу. Жорж показал, что Дану Уайта можно заставить платить желаемые суммы и без всяких скандалов. Возможно, Костлявый хоть теперь поймёт, что вёл себя неправильно. Хотя нет никакой уверенности в том, что теперь способ Сен-Пьера будет актуален для Джонса. Ведь Джон так побил горшки с президентом лиги, что восстановить отношения в прежнем формате будет очень непросто.