«Федерация создавалась под него». Минаков — об избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА РФ

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков отреагировал на избрание прославленного бойца Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.



«В спортивном сообществе ходят слухи, что Радмир оказал какое-то недоверие, но я не понимаю, в чём была причина его отставки. Либо он договорился с Фёдором Емельяненко, что он передаёт ему полномочия. Хотелось бы получить ясность в этом плане. Радмир сделал многое, чтобы союз ММА развивался.



Каким руководителем будет Фёдор, ещё неясно. Безусловно, фигура мирового уровня. И с него всё начиналось, и федерация создавалась под него, но он же принимал решение вернуться в спорт. В любом случае должны быть позитивные изменения. Любая свежая кровь — польза. Опираясь на опыт прошлых лет, со своими яркими идеями он сделает только лучше для спорта», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко: