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«Федерация создавалась под него». Минаков — об избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА РФ

«Федерация создавалась под него». Минаков — об избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА РФ
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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков отреагировал на избрание прославленного бойца Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

«В спортивном сообществе ходят слухи, что Радмир оказал какое-то недоверие, но я не понимаю, в чём была причина его отставки. Либо он договорился с Фёдором Емельяненко, что он передаёт ему полномочия. Хотелось бы получить ясность в этом плане. Радмир сделал многое, чтобы союз ММА развивался.

Каким руководителем будет Фёдор, ещё неясно. Безусловно, фигура мирового уровня. И с него всё начиналось, и федерация создавалась под него, но он же принимал решение вернуться в спорт. В любом случае должны быть позитивные изменения. Любая свежая кровь — польза. Опираясь на опыт прошлых лет, со своими яркими идеями он сделает только лучше для спорта», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:

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