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Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер, когда чемпионский бой, состоится ли реванш Последнего Императора на Bellator

Фёдор в шаге от исторического рекорда. На пути легенды коварные американцы
Денис Дорофеев
Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер
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Последний Император заслужил уйти из спорта после чемпионского боя.

В ночь с 11 на 12 июня 42-летний Гловер Тейшейра постарается продлить своё доминирование в полутяжёлом весе и одолеть опасного чеха Иржи Прохазку. Глядя на его путь становления чемпионом и стиль ведения боя, невольно задумываешься о том, что Фёдору Емельяненко по силам повторить такой же трюк в Bellator. Последнему Императору 45 лет, но он ещё не сказал своего последнего слова.

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Мощный нокаут в исполнении Фёдора Емельяненко в бою с Тимоти Джонсоном поставил не точку в карьере легендарного бойца, а многоточие. На пресс-конференции после Bellator 269 Фёдор ещё не знал, чего он хочет и будет ли продолжать карьеру. Емельяненко сейчас не в том возрасте и кондициях, чтобы запрыгивать в клетку по первому зову. Многие, включая Скотта Кокера, хотят продолжения выступлений Фёдора.

Но сейчас такое время, что не всё зависит от главы Bellator. По крайней мере, мы видим, что Кокер не хочет открещиваться от живой легенды. Скотт даже признался, что планировал провести турнир на Красной Площади в Москве. Жаль, что этим планам не суждено сбыться.

К счастью, сам Емельяненко хочет продолжить выступления, несмотря на последние события в мире. Однако россиянин прекрасно понимает, что он долго не сможет держать даже нынешний уровень. И поэтому он просит титульный бой, а не отборочный с условным Чейком Конго. Из-за этого Фёдор не рвётся в лигу Хабиба драться с Джуниором дос Сантосом. Но американские бродкастеры до сих пор не желают видеть российских бойцов на турнирах Bellator.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

47-летний Конго получил свой шанс и проиграл Райану Бейдеру в реванше в Париже. Во избежание застоя в Bellator нужен бой с громкой афишей. И поединок Бейдер — Емельяненко идеально соответствует такому запросу. Хотя выше Фёдора в рейтинге расположились Валентин Молдавский и Линтон Васселл. Но скажите, пожалуйста, кому интересен Васселл? Его почти никто не знает.

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А Емельяненко знает весь мир. И он показал на примере Джонсона, что способен попылить ещё годик-другой. Только представьте, что будет, если Фёдор одолеет Бейдера и станет чемпионом Bellator. Через три месяца Последнему Императору исполнится 46 лет. И он сможет превзойти даже самого Рэнди Кутюра в рейтинге самых возрастных чемпионов в истории ММА, если побьёт Бейдера.

Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер

Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Бои Бейдера с Вадимом Немковым и Кори Андерсоном доказали, что у Райана не самая крепкая челюсть. А поздний Фёдор известен тем, что любит заканчивать схватки одним ударом. В этом кроется шанс сотворить историю.

Когда Последний Император уходил из спорта в 2012 году, тогда он просто закрывал гештальт от трёх тяжёлых поражений подряд, чтобы покинуть ММА на мажорной ноте. Сейчас он в одном шаге от того, чтобы завоевать чемпионский пояс и уйти из спорта с высоко поднятой головой. Пример 42-летнего Тейшейры, впервые ставшего чемпионом в самом конкурентном промоушене, может подстегнуть Емельяненко на «последний танец». Было бы здорово, если бы он состоялся уже в этом году. Фёдор заслужил такую красивую концовку.

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