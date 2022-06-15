Чимаев – о возможном бое с Диазом: разнесу этого мальчика, он больше не будет прежним

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание провести поединок с американцем Нейтом Диазом.

«Когда я предлагал провести бой, я был в хорошем весе, в хорошей. А теперь после тренировок я поправился на три килограмма, и он хочет поединка. Мне всё равно, я собираюсь сбросить вес и драться с ним, если он готов. Я разнесу этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом», — приводит слова Чимева MMA Fighting.

Ранее Диаз предложил провести Чимаеву поединок. Тогда Хамзат ответил по-другому. Пока обе стороны так и не приблизились к тому, чтобы бой состоялся.

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Напомним, Чимаев в последнем поединке, который состоялся в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года на турнире UFC 273, победил бразильского бойца Гилберта Бёрнса. Рекорд Хамзата в ММА — 11-0.